Adana'da 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

Adana'da 15 Temmuz şehitleri sabah namazında dualarla anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki camilerde "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştirildi. Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra şehitler için dua etti.

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