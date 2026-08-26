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        Adana'da 2. Bağımsız Aile Festivali'nin koordinasyon toplantısı yapıldı

        Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecek 2. Bağımsız Aile Festivali'nin koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Adana'da 2. Bağımsız Aile Festivali'nin koordinasyon toplantısı yapıldı

        Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecek 2. Bağımsız Aile Festivali'nin koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Yeşilay Adana Şubesi tarafından Valilik himayesinde ve paydaş kurumların desteğiyle 18 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festival kapsamındaki toplantıya kurum temsilcileri katıldı.

        Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, programdaki konuşmasında, Yeşilay'ın çalışmalarına toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

        Festivalin, toplumu bilinçlendiren bir etkinlik olduğunu dile getiren Küçük, organizasyonu gelenekselleştirmeyi istediklerini anlattı.

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        Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da festivalin ilkinde binlerce kişiyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, paydaşların desteğiyle festivalin büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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