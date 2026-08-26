Adana'da 2. Bağımsız Aile Festivali'nin koordinasyon toplantısı yapıldı

Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da festivalin ilkinde binlerce kişiyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, paydaşların desteğiyle festivalin büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Festivalin, toplumu bilinçlendiren bir etkinlik olduğunu dile getiren Küçük, organizasyonu gelenekselleştirmeyi istediklerini anlattı.

Yeşilay Adana Şubesi tarafından Valilik himayesinde ve paydaş kurumların desteğiyle 18 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festival kapsamındaki toplantıya kurum temsilcileri katıldı.

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