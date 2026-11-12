Adana'da 2 otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 12.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Türkeli Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde park halinde bulunan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangın, aracın yanındaki bir otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ