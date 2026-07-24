Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Tören kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Kurtul Çakın ve beraberindekiler, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu.



Daha sonra Sanatçılar Parkı'ndaki Basın Anıtı'na geçen katılımcılar, anıta çelenk bıraktı.



Burada konuşan ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, 24 Temmuz'un önemine değindi.



Basın özgürlüğünün her zaman hatırlanması gereken bir konu olduğunu belirten Çakın, "Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak inancımız net. Mesleğimizin itibarını korumak, gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve etik değerlere sahip çıkan bir basın düzenini güçlendirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.



Konuşmanın ardından anıttaki meşale yakıldı.



