Hakkında "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.