Yapılan çalışmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 müştekiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Siber ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Adana'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle sahte ev satışı yaparak 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandıran şebeke çökertildi. Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

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