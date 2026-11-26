Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Şahin, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Ahmet Şahin, 25 Kasım'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Kozan'a gönderildi. Şahin için Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Rumi Kuntaş, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağına getirilen Şahin için burada helallik alındı. Ardından askeri tören düzenlendi ve cenaze namazı kılındı. 27 yaşındaki uzman çavuşun cenazesi, dualar eşliğinde Tepecikören Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yeni aldığı motosikletini görev yerine götürüyordu

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Şahin'in izin için geldiği memleketinde otomobilini ve eski motosikletini satarak yeni bir motosiklet aldığı öğrenildi. İzni sona eren Şahin'in yeni motosikletini yolcu otobüsüyle Çanakkale'ye gönderdiği, otogarda motosikletini teslim aldıktan sonra görev yaptığı Gökçeada'ya giderken kaza geçildiği belirtildi.