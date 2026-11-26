Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı.

Vali Mustafa Yavuz, merkezin Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törende, yeni hastanenin kentteki sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını söyledi.

Başkent Hastanesi'nin kentin önemli kuruluşlarından olduğunu dile getiren Yavuz, "Başkent ailesi 1998'den beri Adana'nın sağlık hizmetine değer katıyor. Bazı tesisler vardır ki sadece kendisini değil, çevresini de dönüştürürler. Başkent Üniversitesi'nin bu değerli yerleşkesi de Yüreğir ilçemizin çevresinin dönüşümüne değer katıyor." dedi.

REKLAM

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da yeni hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra istihdam ve sağlık alanındaki eğitime de katkı sağlayacağını belirtti.

Hastaneyle ildeki yatak sayılarının arttığını ifade eden Nacar, "Ayrıca 50 özel kemoterapi kabini, robotik ilaç hazırlama ünitesi sistemleri, uluslararası standartla kurulan hücresel tedavi ve doku hücre işlem merkezi, hematoloji ve onkoloji hastalarımızın tedavi süreçlerine hız, güvenlik ve yüksek bir konfor kazandıracaktır." diye konuştu.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da sağlık alanındaki yatırımlarla daha fazla hastaya ulaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, hastanenin kent ve bölge halkına katkı sunmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

REKLAM

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, hastanenin yalnızca Adana'ya değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet vererek bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek, Başkent Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni hizmete açtı.

Hastane, 25 bin metrekare kapalı alana sahip 12 katlı binada, 182 yatak, 6 ameliyathane, 19 yoğun bakım yatağı ve kemik iliği nakli hastalarına ayrılan HEPA filtreli 23 "Temiz oda" ile hizmet verecek.