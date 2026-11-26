Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yeni Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hizmet verecek olan yeni Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.

"Başkent Üniversitesi ülkemize hizmet etmek için var"

Açılışta konuşma yapan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, millete hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade ederek, "Başkent Üniversitesi ülkemize hizmet etmek için ve bu ülkeye eserler kazandırmak için var. Yaptığımız her şey vatandaşlık görevi olarak yapılmıştır. Tüm bunlar milletimiz için yapılıyor. Başkent Üniversitesi olarak bayrağımızı dünyanın her yerinde tepede dalgalandırıyoruz. 2 diyaliz merkezi ile başladık. Bugün bu gurur tablosuna ulaşmamızda katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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"Adana, bölgenin sağlık merkezi pozisyonundadır"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise, Adana'nın sağlık sisteminde geliştiğini kaydederek, "Yaklaşık 30 bin çalışanıyla Adana, ülkemizin çok önemli sağlık tesislerinin bulunduğu merkez konumundadır. Başka bir söylemle bölgenin sağlık merkezi pozisyonundadır. Önceden Adana'ya Ankara'dan destek veriliyordu. Adana öyle bir duruma geldi ki, artık Adana Ankara'ya destek verir pozisyona geldi. Bugün, Adana sağlıkta merkez pozisyonundaysa ve başka illere destek veriyorsa bu çok önemlidir. Başkent ailesi de 1998 yılından beri Adana'nın sağlık hizmetine değer katıyor" şeklinde konuştu.

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Açılışa Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Adana Valisi Mustafa Yavuz, protokol üyeleri, akademisyenler, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.