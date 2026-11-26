Adana'da mesleğini 20 yıldır sürdüren kadın kebap ustası Tuğba Ökten, kendisine platonik aşık olan kişinin dükkanını yakmasının ardından ara verdiği mesleğine yeniden döndü. Kadınların her işi yapabileceğini söyleyen Ökten, "Babama bir söz verdim. Ondan öğrendiğim bu işi sonuna kadar devam ettireceğim" dedi.

Çocukluk yıllarında babası Cevdet Ökten'in yanında salata hazırlayarak mutfağa adım atan Tuğba Ökten, zamanla et saplamayı, zırh kullanmayı ve kebap yapımının püf noktalarını öğrendi. Ailesinde 7 kuşaktır devam eden kebapçılık mesleğini sürdürmek isteyen Ökten, kendi işini kurarak Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde seyyar tezgah açtı. Burada 2 yıl boyunca kebapçılık yapan Ökten'in tezgahı, kendisine platonik aşık olan bir kişinin kundaklaması sonucu yandı. Yaşadığı olayın ardından mesleğine ara vermek zorunda kalan Ökten, babası Cevdet Ökten'in 1,5 yıl önce hayatını kaybetmesiyle bir süre daha kebapçılıktan uzak kaldı. Ökten, bugün ise Aslı Ökten'in işletmesinde usta olarak çalışarak babasından öğrendiği mesleği yaşatmaya devam ediyor.

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"2 yıl kendi tezgahımda çalıştım fakat tezgahım yakıldı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuğba Ökten, kendisiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Erkeğin egemen olduğu bir sektörde ben baba mesleğimi sürdürüyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum, bu benim için çok daha iyi oluyor. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 9 yıl önce Mersindeydim. Orada aile şirketimiz vardı. Babam rahatsızlanınca orayı kapattık. Sonra ben buraya geldim ve 9 yıldır buradayım. Yeniden bu işi yapmak istedim. Kendime bir tabla yaptırdım. 2 yıl orda çalıştım. Sonrasında tezgahım yakıldı. Babamı izleyerek heves ettim. Çok da severek yaptığım bir iş. Kebap saplamak, ocak başına geçmek. Mesleğimi sevgiyle, aşkla yapıyorum. Belki bir erkek bile bıkıyor bu işten, yeri geliyor bırakıyor ama ben seviyorum. Baba mesleği, yedi kuşak dededen toruna aktarıldı. Hep bu mesleği yapacağım demedim ama babama bir söz verdim, ‘Bana öğrettiği bu işi ben devam ettireceğim' dedim. Sonuna kadar da daim ettireceğim" dedi.

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"Tuğba Usta'nın yeri benim için ayrı"

İşletme sahibi Aslı Üstün ise kadın kebapçıyla çalışmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Erkek hakim kebap ustalarının olduğu bir sektörde kadın kadına bir dayanışma gösteriyoruz. Burada Tuğba Usta'yı ocak başında gören misafirlerimiz ilk önce şaşırıyorlar ama lezzetini tattıktan sonra genelde onun elinden kebap yemek istiyorlar. 2 erkek ustamız da var. Tuğba Hanım da yanımızda, o da burada çalışıyor ama Tuğba Usta'nın yeri benim için ayrı" şeklinde konuştu.