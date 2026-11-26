Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerinde kredi tutarının konut değerine oranını etkileyen kurallarda yaptığı değişiklik, inşaat sektöründe memnuniyetle karşılandı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, düzenlemenin konut piyasasına hareketlilik kazandıracağını belirterek, "Krediyi etkileyen kısıtlamaların esnetilmesiyle sektörümüz başta olmak üzere 240 alt sektörde canlılık olacaktır" dedi.

BDDK, konut kredilerinde kredi tutarının konutun değerine oranına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunanlara uygulanan yüzde 75'lik kredideğer oranı indirimi, artık en az iki konut sahibi olanlar için geçerli olacak.

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BDDK'nın düzenlemesi, inşaat sektöründe de memnuniyetle karşılandı. BDDK'nın konut kredilerine yönelik düzenlemesini değerlendiren DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Konut kredisine erişim kolaylaşacak"

Özellikle ikinci konut alımlarında kredi kullanımına ilişkin kısıtlamaların esnetilmesinin piyasaya olumlu yansıyacağını belirten Karslıoğlu, "Hem piyasada bir evi olan vatandaşlar haliyle fazla olmaz hasebiyle yatırım anlamında ikinci evi düşünmemektelerdi. Nedeni; krediye ulaşamıyordu. Şimdi bu oran hem yükseltildi hem de hızlı aksiyon sağlanabiliyor. Piyasaya canlanacak diye umut ediyoruz. Bunun piyasaya etkisi oldukça büyük olacaktır" diye konuştu.

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"Enerji verimliliği yüksek konutlara daha fazla kredi"

Düzenlemenin yalnızca konut alıcılarını değil, inşaat sektörünün bağlantılı olduğu çok sayıda iş kolunu da etkileyeceğini anlatan Mustafa Karslıoğlu, "Burada en önemli dikkat edilmesi husus da enerji verimliliğiyle alakalı olan evlerin daha fazla ve daha ucuz krediye ulaşması demektir. Örneğin bir A sınıfı enerji kimlik belgesi olan bir konuttan ev alacaksanız kredi oranınız yüzde 90'a kadar çıkıyor. Enerji verimliliği yüksek bir ev alırsanız hem enerji tüketimini aza indirirler hem de verimli bir şekilde yazın serin, kışın da sıcak bir ev ortamına sahip olurlar" ifadelerini kullandı.

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"Adana'da 2+1 daireler 4 milyon liradan başlıyor"

Adana'daki konut fiyatlarına da değinen Karslıoğlu, yeni yapılan ve orta segmentte yer alan 2+1 dairelerin yaklaşık 4 milyon liradan başladığını, 3+1 dairelerin ise özelliklerine göre 56 milyon lira seviyelerinde alıcı bulduğunu belirtti.

"Ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz"

Vatandaşlara konut yatırımı konusunda değerlendirmede bulunan Karslıoğlu, kredi imkanlarının genişlediği bu dönemde konut piyasasının hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Karslıoğlu, "Vatandaşlarımızın birikimlerini konuta yönlendirmelerini istiyoruz. Böylelikle hem ekonomimiz canlanır hem de piyasadaki para sirkülasyonu devam eder. Konut sektörü sadece müteahhitleri değil, doğrudan ve dolaylı olarak 240 alt sektörü etkiliyor. Kısıtlamaların esnetilmesiyle inşaat sektöründe ve bağlantılı iş kollarında ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz" diye konuştu.