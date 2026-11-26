Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüreğir'in yol kalitesini artırmak ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar, ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Bu kapsamda Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

107 mahallenin tamamında asfalt çalışması

Yüreğir'de ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Vekili Özünal, ilçede asfaltsız yol bırakmamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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Özünal, "Yüreğir'imizin her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başlattığımız asfalt hamlesiyle yollarımızı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. 107 mahallemizin tamamında ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüreğir'de asfaltsız yol kalmayacak" dedi.