Seyhan Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla ilçenin dört bir yanında asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda yoğun mesai harcadığını belirterek, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serim, bakım, onarım ve yol yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Akkan, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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Muhtarlarla koordineli hizmet

Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini kaydeden Başkan Vekili Akkan, muhtarların talep ve önerilerinin dikkate alındığını, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda çalışma programlarının şekillendirildiğini belirtti.

Fen işleri ekiplerine teşekkür

Sahada büyük bir özveriyle görev yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm personele emekleri ve gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Akkan, belediye çalışanlarının ilçeye kazandırılan hizmetlerde önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Hedef daha güvenli ve daha konforlu bir Seyhan

Başkan Vekili Hasibe Akkan, daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir Seyhan için çalışmalarını sürdürdüklerini, ilçenin dört bir yanında asfalt serim ve yol yenileme faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini kaydetti.