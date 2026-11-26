Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni katı atık transfer aracını hizmete aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalılara hizmette kullandığı araç filolarını büyütüyor, yeni araçlar ekliyor. Filoya yeni araçlar eklenmesi nedeniyle Makine İkmal Dairesinde denetleme ve inceleme gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Hizmet Filosunu her geçen gün büyüttüklerini belirtti.

Geçer, "İlçelerimizden toplanan katı atıkların, atık bertaraf tesisine taşınmasını sağlamak üzere araç filomuza 3 yeni modern tır kazandırdık. İlçe belediyelerinin aktarma istasyonlarında bulunan çöpleri alıp taşıyan araçlarımız bunlar. Yeni tırların dorseleri de yeni sisteme göre yapılan araçlar. Yeni dorselerle aktarmalar daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Daha etkin ve verimli bir taşınma sağlanacağını vurgulayan Geçer, "Öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla katı atık nakliye sürecini daha hızlı ve verimli hale getirerek hizmet kapasitemizi artırıyoruz. Adana'mızın ihtiyaçları doğrultusunda, hemşehrilerimize daha etkin hizmet sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha temiz bir Adana için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemize kazandırdığımız, her biri 76 metreküp taşıma kapasitesine sahip 3 yeni katı atık transfer aracı ile atıkların daha etkin ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacağız" diye konuştu.