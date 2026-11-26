Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), "Kitap Kurdu Yarışması"nın Adana lansmanını gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bir şuurla öğrencileri yetiştirip büyüttüklerini belirtti.

TÜGVA'nın bu yarışmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"Bizim anne, baba ve öğretmenler olarak kitap okuma alışkanlığını edindirmemiz çok önemli. Bu vesileyle bu projeye emek veren vakfımıza ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışmacı sayısının bu sene 20 bine çıkacağı belirtildi. Bu çok güzel ama Adana'da 500 bin öğrencimiz var. Bunu seneye inşallah İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle hedefimiz 50 bin olsun diyorum."

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- "Biz adalet üzerine kurulmuş bir milletiz"

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de merkezde yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ancak hiçbir faaliyette bu etkinlikteki gibi coşku, güzellik, neşe ve ruh olmadığını belirterek, bundan dolayı mutluluklarını ifade etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl cihan hakimiyeti sağladığını dile getiren Beriş, şunları kaydetti:

"Biz adalet üzerine kurulmuş bir milletiz. Batı ülkeleri emperyalizmle, sömürgecilik yoluyla belli dönemlerde dünya üzerinde bir üstünlük sağladılar ama bunun artık çok uzun vadede olmayacağını görüyoruz. Ne mutlu bize ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Onun sayesinde adaleti, iyiliği tekrar öne çıkaran, hakkaniyeti, doğru yolu, İ'la-yi Kelimetullah davasını öne çıkaran bir sürecin içerisindeyiz. Sizler adım adım, ilmek ilmek bu süreci inşa edecek ve geleceğin Türkiye Yüzyılı olmasını sağlayacaksınız."

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- "Kendisi olmayı başaran bir gençlik yetişsin"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de her evde bir kitap, her gençte okuma alışkanlığı, her il ve ilçede fikir mücadelesi olmasını istediklerini vurguladı.

Bu açıdan kendileri için çok anlamlı bir projenin Adana'daki başlangıcında katılımcılarla bu heyecanı yaşamaya geldiklerini belirten Beşinci, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, biz istiyoruz ki başkası olmaya çalışan değil, kendisi olmayı başaran bir gençlik yetişsin. Bu noktada kendiniz olmaya, kendiniz kalmaya var mısınız? Bu salondaki enerji, coşku, inanç kimilerine çok güçlü bir mesaj olarak gidiyor. Kitap Kurdu Yarışmamıza katılmaya, üç kitabı birden okumaya var mısınız arkadaşlar? Tüm bunları yapabilmenin üç temel şartı var. Enerji var mı? Heyecan var mı? Aksiyon var mı? O zaman ben de Kitap Kurdu Yarışmasını Adana'da başlatıyorum. Hayırlı, mübarek olsun."

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Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene, TÜGVA Adana İl Temsilcisi Muhammet Cihat Ünsal, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.