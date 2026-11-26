Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında artış gösteren burun tıkanıklığı şikâyetlerinin her zaman soğuk algınlığından kaynaklanmadığını belirterek, kalorifer ve klima kullanılan ortamlardaki kuru havanın burun mukozasını tahriş ederek tıkanıklık hissini artırdığını söyledi.

Soğuk hava, ani sıcaklık değişimleri ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte burun tıkanıklığı vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Sabahları burun tıkanıklığıyla uyanmak, gece rahat nefes alamamak ve gün boyunca ağızdan solunum yapmak pek çok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında görülen her burun tıkanıklığının enfeksiyon temelli olmadığına dikkat çekti. Tıkanıklığın yalnızca enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmediğini vurgulayan Arslanhan, alerjik rinit, sinüzit, burun eti büyümesi, kapalı ortamlardaki alerjenler, burun eğriliği ve burun poliplerinin de bu şikâyetin önemli nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.

Yaşam kalitesini düşürüyor

Uzun süre devam eden burun tıkanıklığı yalnızca nefes almayı zorlaştırmakla kalmıyor, uyku kalitesini ve günlük yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. Gece horlama, ağız kuruluğu, baş ağrısı, koku alma duyusunda azalma ve gündüz yorgunluğu bu durumun beraberinde görülebilen şikâyetler arasında bulunuyor.

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Erken değerlendirme önemli

Burun tıkanıklığının değerlendirilmesinde şikayetin ne zaman başladığı ne kadar sürdüğü ve hangi durumlarda arttığı önem taşıyor. Özellikle sabah saatlerinde belirginleşen, hapşırma, burun kaşıntısı ve gözlerde sulanmayla birlikte görülen tıkanıklık alerjik riniti düşündürebiliyor. Yüz bölgesinde basınç hissi, koku kaybı ve koyu burun akıntısı ise sinüzit açısından değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında geliyor. Bu nedenle yalnızca burun tıkanıklığını gidermeye yönelik uygulamalar yerine, altta yatan nedenin belirlenmesi önem kazanıyor.

Tek taraflı tıkanıklık ihmal edilmemeli

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Özellikle tek taraflı, sürekli veya giderek artan burun tıkanıklığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Şikayetin nedeninin belirlenmesi için KBB muayenesi yapılması önem taşıyor. Tedavi, tıkanıklığa yol açan etkene göre planlanıyor. Bazı hastalarda ilaç tedavisi yeterli olurken, burun eğriliği veya ileri derecede burun eti büyümesi gibi yapısal sorunlarda cerrahi seçenekler gündeme gelebiliyor.

Tedavi seçenekleri değişiyor

Burun tıkanıklığının tedavisinde hastanın şikâyetleri ve muayene doğrultusunda farklı yöntemler uygulanabiliyor. Alerjik nedenlere bağlı tıkanıklıklarda ilaç tedavisi ve alerjenlerden korunma ön plana çıkarken, burun içindeki yapısal sorunlarda farklı tedavi seçenekleri gündeme gelebiliyor. Özellikle burun açıcı spreylerin kontrolsüz ve uzun süreli kullanımı, zamanla tıkanıklığın daha da artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle tedavinin uzman hekim tarafından planlanması gerekiyor.