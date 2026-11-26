ADANA’da Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Ülkemizde yapılamayacak çok az şey var. Yaptığımız sadece bir vatandaşlık görevidir. Yapılan her şeyi bu millet için yapıyoruz. Ülkemizin ay yıldızlı bayrağını dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırıyoruz” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde kurulan 182 yataklı Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nin açılış töreni düzenlendi. Açılışa Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Adana Valisi Mustafa Yavuz, kent protokolü ve sağlık camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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‘YAPTIĞIMIZ SADECE VATANDAŞLIK GÖREVİDİR’

Açılışta konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye’ye hizmet etme ve eserler kazandırmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin kurucusu Atatürk, İsmet Paşa, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman, her şartta rahmet ve şükranla anmak hepimizin birinci görevidir. Onlar boyunlarında idam fetvası karşılarında yedi düvel olmasına karşın bizler buradaysak onların hayatı pahasına biz buradayız. Dolayısıyla Türk milleti olarak görevimiz onları rahmetle anmak, ülkemize hizmet etmek ve ülkemize eserler kazandırmaktır. İşte Başkent Üniversitesi olarak biz bunu yapıyoruz. Ülkemizde yapılamayacak çok az şey var. Yaptığımız sadece bir vatandaşlık görevidir. Yapılan her şeyi bu millet için yapıyoruz. Ülkemizin ay yıldızlı bayrağını dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırıyoruz. Burada iki diyaliz merkeziyle başladık. Bugün bu gurur tablosuna ulaşmamızda katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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ADANA’DA SAĞLIK AĞIRLIKLI ÜNİVERSİTE ÖNERİSİ

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise şehirlerin güçlü yanlarının olduğuna vurgu yaparak, Adana’nın yaklaşık 30 bine yakın çalışanıyla aslında bölgenin önemli tesislerin bulunduğu sağlık başkenti olduğunun altını çizdi. Vali Yavuz, “Başkent ailesi 1998 yılından bu yana Adana’nın sağlık hizmetine değer katıyor. Yıllar içinde büyüyerek 5’nci tesisi şuan birlikte açacağız. Böyle 5 tesis ve 2 bin 200 civarında çalışanlarıyla artık bu büyümeyi bir üniversite olarak taçlandırmayı, Adana’da sağlık ağırlıklı bir üniversiteye ev sahipliği yapmayı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve karar alıcı arkadaşların dikkatine sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

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182 YATAK KAPASİTESİ VE MODERN TIBBİ ALTYAPI

Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi; 182 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane ve 19 yoğun bakım ünitesiyle hastalarına kapsamlı sağlık hizmeti sunuyor. Modern tıbbi altyapısı, teknolojik donanımı ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla hastaların tanı, tedavi ve bakım süreçleri bütüncül bir anlayışla yürütülüyor. Hastane bünyesinde yer alan Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedaviler Merkezi, 23 yatak kapasitesi ve HEPA filtreli hasta odalarıyla hizmet veriyor. Ayaktan Tedavi Merkezi’nde onkoloji hastalarına yönelik kişiye özel kemoterapi uygulamaları, hasta mahremiyeti ve konforu gözetilerek gerçekleştiriliyor. Onkolojik cerrahi işlemler ise modern ameliyathane altyapısıyla yürütülüyor.