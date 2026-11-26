Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Farkımı Fark Et" programı gerçekleştirildi.

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, sunuculuğunu sosyolog Mehtap Günay'ın yaptığı Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, engellilere yönelik farkındalığın artırılması ve eşit yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Söylemez, şunları dile getirdi:

"AK Parti hükümetimiz, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli adımları atmış bulunmakta. Evde bakım desteklerinden tutun da engelli aylıklarına, engelli istihdamından tutun da eğitime erişilebilirlik alanlarında hayata geçirilen hizmetlerle engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha da güçlü yer almalarını sağlamayı amaç edindik."

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AK Parti Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Nur Özdemir de engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir toplumun önemli olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan farklılıklarımızla birbirimizi kabul etmek ve herkesin yaşamın içinde eşit şekilde yer alabilmesini sağlamaktır." dedi.

Programda, Adana 2007 İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Burcu Pişkin başarı hikayesini anlattı, engelli bireylerin de başarı hikayelerinin yer aldığı video gösterimi yapıldı.

"Farkımı Fark Et" programına Otizmle Barış Derneği Başkanı Ahmet Karaca, Fark Et Fark Yarat Platformu kurucusu Mine Hızıbey Tokdaş, AK Parti Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.