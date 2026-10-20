Adana'da 3 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da 3 evden hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde 14 Ekim'de gece saatlerinde Yusuf K'ye ait evin giriş kapısının kilidi kırılarak içerdeki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lira çalındı.

Yusuf K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, evin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İlyas Atasoy (43) olduğunu belirledi.

Atasoy, saklandığıı adrese yapılan baskınla yakalandı.

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Polis ekipleri, gözaltına aldıkları Atasoy'un 22 Eylül ve 7 Ekim'de kentte benzer yöntemle iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, 1 cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarının çalınması olaylarının da şüphelisi olduğunu tespit etti.

Atasoy, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İkametin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, sokakta yürüyen şüpheli, çevresini gözetledikten sonra Yusuf K'ye ait evin bahçesine giriyor. Giriş kapısını açtığı eve giren zanlı bir süre sonra içerdekilerin uyanması üzerine koşarak uzaklaşıyor. Evde bulunanlar da dışarıya çıkarak kaçan hırsızlık zanlısını aramaya başlıyor.