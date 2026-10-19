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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kediye çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'da kediye çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'da kediye çarpmamak için fren yapan motosikletin sürücüsü aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Adana'da kediye çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'da kediye çarpmamak için fren yapan motosikletin sürücüsü aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

        Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde motosiklet kullanan H.İ, önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yaptı. Yolun da ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkan araç devrildi.

        Sürücü H.İ, kaza nedeniyle elinden yaralandı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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