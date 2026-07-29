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        Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınpeder ve 2 damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığa verilen "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 21 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınpeder ve 2 damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığa verilen "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 21 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince, Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat 2025'te medikal firmasına iki tabancayla ateş açması sonucu iş yeri sahibi Fuat Kalaycık (64) ile damatları Oğuzhan Sönmezler (29) ve Özgür Ozan Ekinci'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Talat A'ya (21), 8 Mayıs'taki duruşmada verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, sanığın iş yeri sahibi Fuat Kalaycık'a yönelik öldürme eylemini, maktulün kız arkadaşına tacizde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiğini savunduğu ve olay yerini gören kamera görüntülerinden de Talat A'nın savunmasının aksinin anlaşılamadığı belirtildi.

        Talat A. ile maktul Fuat Kalaycık arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı anlatılan kararda, sanığın Fuat Kalaycık'a yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

        Sanık Talat A'nın, Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci'yi kasten öldürdüğü kaydedilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

        "Maktul Fuat Kalaycık dışındaki diğer maktullerden sanığa yönelen haksız bir söz ya da davranış bulunmadığı, bu yönüyle sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluşmadığı mahkememizce kabul edilmiş, sanığın maktuller Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Sönmezler'e yönelik eylemine uyan 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        - Olay

        Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat 2025'te medikal firmasına giden Talat A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi Fuat Kalaycık ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı 13 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 Mayıs'taki karar duruşmasında Talat A'ya "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise toplamda 21 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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