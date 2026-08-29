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        Adana'da 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Adana'da 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pozantı ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri bulundu.

        Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, komutanlığa götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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