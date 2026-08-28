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        Adana'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Adana'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahla vurulan yabancı uyruklu Taha Humuslu Muhammed (22) ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muhammed, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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