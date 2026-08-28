Adana'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muhammed, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

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