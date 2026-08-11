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        Adana'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Adana'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 31 ADM 27 plakalı kamyon, 42 EG 275 plakalı tır ve 80 ADA 500 plakalı tır ile 45 AUL 874 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mavi Bulvar çıkışı civarında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle bir tırın devrildiği kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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