Adana'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 31 ADM 27 plakalı kamyon, 42 EG 275 plakalı tır ve 80 ADA 500 plakalı tır ile 45 AUL 874 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mavi Bulvar çıkışı civarında çarpıştı.

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