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        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu engelli birey aranıyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 52 yaşındaki engelli birey aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu engelli birey aranıyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 52 yaşındaki engelli birey aranıyor.

        Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu'dan (52) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarın ardından bölgede jandarma, AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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