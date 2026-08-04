Adana'da otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ağlıboğaz Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerleyen A.A. (42), caddenin sağına park edilen otomobilin sürücüsü R.K'nin açtığı kapıya çarparak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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