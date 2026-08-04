Adana'da husumetlisini öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. (32), müşteki M.Y. (59) ve taraf avukatları katıldı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.T. müştekinin kendisine ve ailesine husumet beslediğini öne sürerek, şöyle konuştu:



"Olay öncesinde müştekinin azmettirmesiyle aileme yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. O gün ben alkol kullanmıştım. Akşam saatlerinde müştekiyle konuşmak için iş yerine gittim. Dükkanına girdiğimde bana küfretti. M.Y. bana saldırınca ben de kendimi korumak amacıyla yanımda bulunan tabancayla bir el ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Benim psikolojik sorunlarım vardır. Aynı zamanda çok sayıda düşmanım bulunuyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."



Müşteki M.Y. ise sanık ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını ileri sürdü.



Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten M.Y, "Sanığın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Kendisini tanıyorum. Olay öncesinde ciddi psikolojik sorunlar yaşadığına dair duyumlarım olmuştu. Ne kendisine ne de ailesine karşı bir silahlı saldırı organize etmedim. Bu iddialar yalandır. Olay günü iş yerime izinsiz girdi ve tabancayla bir el ateş etti. Kasa arkasında bekliyordum, aniden eğildiğim için mermi duvara isabet etti." ifadesini kullandı.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.



Mahkeme heyeti de sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilip rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 20 Mart'ta M.Y'yi iş yerinde öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.T. olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

