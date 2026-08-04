DAİMFED'in "Üstün Hizmet Şeref Belgesi" uygulamasının ilk sahibi Nesrin Vursavuş oldu

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunca (DAİMFED) hayata geçirilen "Üstün Hizmet Şeref Belgesi"nin ilki, çevre mühendisi Nesrin Vursavuş'a verildi.



DAİMFED Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararla, görevini başarıyla yerine getiren, meslek etiğine bağlılığıyla örnek olan, yapı ve inşaat sektörünün gelişimine, kent yaşamına ve toplumsal faydaya katkı sağlayan kişilerin onurlandırılması hedefiyle "Üstün Hizmet Şeref Belgesi" uygulaması başlatıldı.



Uygulamanın ilk belgesinin, çevre mühendisi ve eski Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'a verilmesi kararlaştırıldı.



DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, Vursavuş'a belgesini takdim etti.



Karslıoğlu, mesleki birikimleriyle iz bırakan isimlerin emeklerini görünür kılmayı amaçladıklarını anlattı.



Vursavuş da şehirlerin ortak akıl ve işbirliğiyle güçleneceğini belirterek, belgeden dolayı teşekkür etti.



