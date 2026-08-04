Adana'da tartıştığı kişiyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı (53) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Y.A'ya (63) 22 Temmuz'daki duruşmada verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.



Kararda, taraflar arasında 5 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu, sanığın bu süre zarfında sürekli maktulün tahrik edici söz ve davranışlarına maruz kaldığı belirtildi.



Olayın hemen öncesinde yine kendisine hakaret edilmesi üzerine sanığın av tüfeğini alarak Moralı'nın yanına gittiği anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:



"Sanığın av tüfeği ile yakın mesafeden ateş ederek Ayhan Moralı'yı öldürdüğü, sanık savunması ve bu savunmaları doğrular nitelikteki tanık beyanlarına göre, maktul Moralı'nın husumetin başlangıcından itibaren her gördüğü yerde sanığa karşı hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunması, söz konusu tahrik edici davranışların süreklilik arz etmesi ve olaydan hemen önce tekrarlanması karşısında, sanığın suça konu eylemini, süregelen ve olaydan hemen önce yinelenen tahrik edici söz ve davranışların yarattığı hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştirdiği kabul edilmiş olup bu nedenle sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğu kanaatine varılarak Y.A'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."



- Olay



Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklanmıştı.



Savcılıkça, Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu yargılanan Y.A'ya 22 Temmuz'daki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verilmişti.

