Kozan'da yeni bağlantı yolu için çalışma başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkılan okulun bulunduğu alanda bağlantı yolu yapımına başlandı.



Afetten sonra yıkılan İmam Hatip Lisesi'nin bahçe duvarını da kaldıran Kozan Belediyesi ekipleri, okulun sokağını Ayfa Kavşağı'na bağlayacak yol için kolları sıvadı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gazetecilere, lisenin adliye binasının yanındaki boş alanda yeniden inşa edileceğini kaydetti.



Atlı, bağlantı yolu sayesinde ulaşımın daha akıcı hale geleceğini belirterek, "Kozan'a yakışır yollar yapmaya çalışıyoruz. Bu projeyle Saimbeyli Caddesi tarafından gelen vatandaşlarımız doğrudan Göçyolu'na ulaşabilecek. Aynı şekilde Göçyolu'ndan gelen sürücüler de direkt Saimbeyli Caddesi'ne çıkabilecek." dedi.​​​​​​​

