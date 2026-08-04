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        Kozan'da yeni bağlantı yolu için çalışma başlatıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkılan okulun bulunduğu alanda bağlantı yolu yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Kozan'da yeni bağlantı yolu için çalışma başlatıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkılan okulun bulunduğu alanda bağlantı yolu yapımına başlandı.

        Afetten sonra yıkılan İmam Hatip Lisesi'nin bahçe duvarını da kaldıran Kozan Belediyesi ekipleri, okulun sokağını Ayfa Kavşağı'na bağlayacak yol için kolları sıvadı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gazetecilere, lisenin adliye binasının yanındaki boş alanda yeniden inşa edileceğini kaydetti.

        Atlı, bağlantı yolu sayesinde ulaşımın daha akıcı hale geleceğini belirterek, "Kozan'a yakışır yollar yapmaya çalışıyoruz. Bu projeyle Saimbeyli Caddesi tarafından gelen vatandaşlarımız doğrudan Göçyolu'na ulaşabilecek. Aynı şekilde Göçyolu'ndan gelen sürücüler de direkt Saimbeyli Caddesi'ne çıkabilecek." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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