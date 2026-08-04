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        Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün güncel borcunu değerlendirdi:

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, "FIFA'daki transfere engel borç 19,5 milyon avro. Alacaklılarla görüşerek 10 milyon avroya FIFA'daki borçların tamamını kapatırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün güncel borcunu değerlendirdi:

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, "FIFA'daki transfere engel borç 19,5 milyon avro. Alacaklılarla görüşerek 10 milyon avroya FIFA'daki borçların tamamını kapatırız." dedi.

        Zeybek, kulüp binasında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyuncularının yeni sezona kulüp tesislerinde düzenlenen kampta hazırlandığını söyledi.

        Kulüp ve şirketlerinin tamamen taraftarlar ait olduğunu ifade eden Zeybek, Adana Demirspor'u daha iyi yerlere taşıyacak kişilere kulübü devredebileceklerini vurguladı.

        Zeybek, kulübü yönetmeye değil, yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu şehir, kulübe ne kadar sahip çıkarsa toparlanma sürecimiz o kadar hızlı olur. Eğer sessizliği bozup bir araya gelirsek 2-3 yıl içinde toparlanırız. Bu sessizlik devam ederse kulüp 10 yılda da zor toparlanır. Kulübün sahibi sadece biz değiliz, bütün şehir. Herkesin kulübe destek olması lazım. Maalesef 7 aydır hiçbir destek alamadık. Eğer böyle devam ederse Adana Demirspor'u çok zor günler bekliyor."

        Zeybek, transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla lige devam edeceklerini anlattı.

        FIFA Disiplin Komitesi'nin 29 Temmuz'da bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdiğini anımsatan Zeybek, "FIFA'daki her dosya bize eksi puan olarak dönüyor. Bu sezon eksi puan gelmesin diye çok uğraştık. Alacaklıların avukatlarıyla ve futbolcularla temas kurduk ama maalesef para olmayınca beceremedik. Aslında anlaşmaya hazırlar, bizim belli bir bütçeye ulaşmamız lazımdı. Biz o bütçeye ulaşamayınca anlaşmalar olmadı. Maalesef eksi puanlar bu sezon da gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.




        - "FIFA'ya olan borçları çözdüğümüzde bu kulübün önü açılacaktır"

        Göreve geldiklerinde FIFA'daki dosyalar kapsamındaki borcun yaklaşık 24 milyon avro civarında olduğunu belirten Zeybek, şunları kaydetti:

        "FIFA'daki transfere engel borç 19,5 milyon avro. Alacaklılarla görüşerek 10 milyon avroya FIFA'daki borçların tamamını kapatırız. FIFA'dan sonra en önemli borcumuz kamuya olan SGK ve vergi borçlarımız. Onun dışındaki borçlarımız da bize çok ayak bağı olmaz. FIFA'ya olan borçları çözdüğümüzde bu kulübün önü açılacaktır."

        Takıma talip olanların çıktığını ancak ciddi bulmadıkları için teklifleri geri çevirdiklerini dile getiren Zeybek, 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor'dan Konyaspor'a transfer olan Adil Demirbağ'ın sonraki transferinden kulübün yüzde 50 pay alma hakkı bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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