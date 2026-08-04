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        Adana'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Adana'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Abdulkadir D. (30) İncirlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düştüğü noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde sudan çıkarılan Abdulkadir D. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Abdulkadir D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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