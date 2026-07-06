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        Adana'da anız yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan anız yangınından etkilenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Adana'da anız yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan anız yangınından etkilenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Söğütlü Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını fark etti.

        İtfaiyenin kurtararak suyla serinlettiği kaplumbağa, güvenli bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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