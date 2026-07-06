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        Kaymakam Feyza Yılmaz, Feke'den uğurlandı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana'nın Feke ilçesinden Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine atanan Kaymakam Feyza Yılmaz için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kaymakam Feyza Yılmaz, Feke'den uğurlandı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana'nın Feke ilçesinden Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine atanan Kaymakam Feyza Yılmaz için veda programı düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzelenen programa ilçe protokolü, kurum amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Yılmaz, programda katılımcılarla vedalaştıktan sonra ilçeden yeni görev yerine uğurlandı.

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