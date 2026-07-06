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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü çarşıda gezerken yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezdiği sırada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü çarşıda gezerken yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezdiği sırada yakalandı.

        Çarşı ve mahalle bekçileri, iş yerlerinin yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan Hasan G'nin (59) "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Hasan G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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