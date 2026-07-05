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        DSP Genel Başkanı Aksakal, Adana'da konuştu:

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 18:53 Güncelleme:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Adana'da konuştu:

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır." dedi.

        Aksakal, Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi'nde, güçlü Türkiye yolunun güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.

        Hangi partiden olursa olsun, sandıktan çıkana saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

        "İktidardaki, görevini yapacak, halka ve her partiden topluma hizmet edecek. Muhalefettekiler de iktidarın düzgün iş yapması için o yolda görev ifa edecek. İktidarın çalışmalarını engellemek, yok etmek üzerine politikalar artık geride bırakılmalıdır ve toplum buna susamıştır. Biz 'hizmetin partisi olmaz' diyoruz, hizmet halk için yapılır. Vatandaşın beklediği siyasi tartışma değil, çözümdür."

        DSP'nin temelinde insan sevgisi olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

        "Ecevit'in bize bıraktığı en büyük miras, dürüst, temiz ve halk için siyaset yapma anlayışıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da budur. İnsanlarımız kutuplaşmaktan, kavgadan, hakaretten yoruldu, artık çözüm, üretim, adalet, liyakat görmek istiyor. Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır."

        Aksakal, daha sonra Seyhan ilçesinde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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