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        Evlat sevgisini koruyucu ailesi oldukları Ozan Atlas ile yaşıyorlar

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da Burcu ve Yener Ciblavi çifti, evlat sevgisini 11 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Ozan Atlas ile yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Evlat sevgisini koruyucu ailesi oldukları Ozan Atlas ile yaşıyorlar

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da Burcu ve Yener Ciblavi çifti, evlat sevgisini 11 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Ozan Atlas ile yaşıyor.


        Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli Ciblavi çifti, çocuk sahibi olamadı.

        Ciblavi çifti, 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla evlat edinme işlemleri için görüşmeye hazırlanırken meydana gelen 6 Şubat'taki depremler nedeniyle sürece devam edemedi.

        Arkadaşları aracılığıyla koruyucu aile uygulamasını öğrenen çift, çocuk özlemlerini bu uygulamayla gidermek için başvuruda bulundu.

        Başvuruları kabul edilen Ciblavi çifti, 2024'te 11 aylık Ozan Atlas'ın koruyucu ailesi oldu.

        Ciblavi çifti, 2 yıldan bu yana koruyucu ailesi oldukları Ozan Atlas'ı sıcak yuvalarında sevgi ve şefkatle büyütüyor.

        - "Oğlum hayatımın her şeyi"

        Burcu Ciblavi, AA muhabirine, çocukları Ozan Atlas ile hayatlarının değiştiğini söyledi.

        Ozan Atlas'ın kendisine annelik duygusunu yaşattığını anlatan Ciblavi, "19 Kasım'da oğlumuzu gördük, 25 Kasım'da evimizdeydi. Bir haftada anne oldum. Kolay değil, çok zor bir süreç ama çok değişik bir duygu." dedi.

        Ciblavi, oğullarının evlerinin neşe ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Çocuklarını aile şefkatiyle büyütmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Ciblavi, şöyle konuştu:

        "Onda anne ve baba, bizde de çocuk yoktu. Şimdi 3 kişilik mükemmel bir aileyiz. Tüm düzenimizi oğlumuza göre ayarlıyoruz. Doğurmak eminim çok kıymetlidir. Ben onu yaşamadım ama gece sarılıp yanımda uyuması, 'anne' demesi, yapacağı en ufak şeyde gözleriyle bakıp 'Orada mıyım acaba?' der gibi bakması çok güzel. Oğlum hayatımın her şeyi şu anda. Elimizden gelenin en iyisini, onun iyi bir insan olması için yapmaya çalışıyoruz."

        - "Oğlumuz bize eksik olan evlat sevgisini verdi"

        Baba Yener Ciblavi de çocuklarıyla hayatlarının renklendiğini dile getirdi.

        Hayatlarını artık Ozan Atlas'a göre planladıklarını anlatan Ciblavi, şunları kaydetti:

        "İlk olarak 'Baba' dedi. Ben o an hüngür hüngür ağlamıştım. 'Anne' dediği zaman da aynı şeyleri hissetmiştim. Oğlumuz bize eksik olan evlat sevgisini verdi. Babamı erken yaşta kaybedince onunla yapamadığım şeyleri oğlumla yapmaya çalışıyorum. Manevi olarak bana motivasyon sağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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