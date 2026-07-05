Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaahmetli Mahallesi'nde Mert Müldür idaresindeki otomobil, sulama kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemelerin ardından Müldür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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