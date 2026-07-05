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        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Karaahmetli Mahallesi'nde Mert Müldür idaresindeki otomobil, sulama kanalına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaza yerindeki incelemelerin ardından Müldür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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