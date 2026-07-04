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        Adana'da aranan 22 firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Adana'da aranan 22 firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 4 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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