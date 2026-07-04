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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 01:58 Güncelleme:
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


        Şahin Özbilen Mahallesi Dallas mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada S.Ö, İ.Ö, H.A. ve A.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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