Adana'da narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Taşçı Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.

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