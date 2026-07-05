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        Adana'da mağazadan altın sandığı imitasyon takıları çalıp kaçan zanlı yakalandı

        Adana'da bir takı mağazasından altın sandığı imitasyon ürünleri çalıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı polislerce gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Adana'da mağazadan altın sandığı imitasyon takıları çalıp kaçan zanlı yakalandı

        Adana'da bir takı mağazasından altın sandığı imitasyon ürünleri çalıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı polislerce gözaltına alındı.

        Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir takı mağazasının cam kapısı kırılarak içerideki ürünlerin bir kısmı çalındı.

        İhbar üzerine olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Mağazada inceleme yapan ekipler, çalınan takıların altın görünümlü imitasyon ürünler olduğunu tespit etti.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Hayri A'yı (44) olay yerinin yakınında yakaladı.

        Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

        Öte yandan, şüphelinin cam kapısını kırdığı mağazaya güçlükle girmesi ve tezgahta bulunan altın görünümlü imitasyon takıları çalması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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