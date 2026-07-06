Adana'da husumetli oldukları kişiyi bıçakla ağır yaralayan baba ve oğluna 10 yıl 10'ar ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli oldukları kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğluna, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa K. ve oğlu Ramazan K. katıldı.



Müşteki Mithat D. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, taraflar arasında öncesine dayalı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve 13 Ağustos 2025'te müşteki Mithat D'nin, sanıkların Koza Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikletle geçtiği sırada müştekiyi durdurup tartıştıklarını belirtti.



Savcı, taraflar arasında çıkan kavgada sanıkların 5 bıçak darbesiyle Mithat D'yi ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtıklarını bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Mustafa K. ve Ramazan K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Mustafa K. savunmasında, Mithat D'nin kendisine küfrettiğini iddia ederek, "Evimizin önünden motosikletle geçerken bize küfretti, daha sonra bize saldırdı. Olayda kendimizi korumaya çalıştık. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Sanık Ramazan K. de suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mithat D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.



Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

