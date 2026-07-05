GÜNCELLEME - Adana'da mağazadan altın sandığı imitasyon takıları çalan zanlı tutuklandı

Adana'da bir takı mağazasından altın zannettiği imitasyon ürünleri çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.



Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir takı mağazasının cam kapısı kırılarak içerideki ürünlerin bir kısmı çalındı.



İhbar üzerine olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.



Mağazada inceleme yapan ekipler, çalınan takıların altın görünümlü imitasyon ürünler olduğunu tespit etti.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Hayri A'yı (44) olay yerinin yakınında yakaladı.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelinin cam kapısını kırdığı mağazaya güçlükle girmesi ve tezgahta bulunan altın görünümlü imitasyon takıları çalması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

