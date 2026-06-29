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        Adana'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla kızı gözaltına alındı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Adana'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla kızı gözaltına alındı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kızı gözaltına alındı.

        Servet Tekir'in gece saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Tekir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, Tekir'i öldürdüğü iddiasıyla kızı D.E'yi (16) gözaltına aldı.

        Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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