Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 333 personelin katılımıyla 60 noktada denetim yaptı.
Denetimde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Denetimde ayrıca ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 12,34 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 54 sürücüye para cezası uygulanırken, 14 araç da trafikten men edildi.
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