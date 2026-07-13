Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 333 personelin katılımıyla 60 noktada denetim yaptı.



Denetimde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.





Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Denetimde ayrıca ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 12,34 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 54 sürücüye para cezası uygulanırken, 14 araç da trafikten men edildi.

