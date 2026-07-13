Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K. ve avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın ByLock kullandığının ve örgütün "mahrem imamları"yla HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.



Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık B.K, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

