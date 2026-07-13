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        Adana'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladığı öne sürülen sanığa hapis

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park yeri yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Adana'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladığı öne sürülen sanığa hapis

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park yeri yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.G. ve müşteki O.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, geçen yıl 22 Eylül'de Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Yüzüncüyıl Sitesi'ndeki aynı binada komşu olan S.G. ve O.S'nin araç park yeri nedeniyle avluda tartıştıklarını belirtti.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.G'nin evinden aldığı av tüfeğiyle yakın mesafeden ateş ederek O.S'yi karın bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığı ve müştekinin acil ameliyat sonucu kurtulduğunu bildiren savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.G, olay günü müşteki O.S'nin yanlış araç park etmesi nedeniyle otomobilini bulunduğu yerden çıkaramadığını öne sürdü.

        Bu konuyu dile getirince müştekinin kendisine küfrettiğini iddia eden sanık S.G, savunmasında şu ifadeleri kullandı:


        "Aramızda arbede çıktı, kendisi bana yumruk attı, ardından elindeki bir cisimle vurmaya çalıştı. Sesleri duyunca kardeşim V.G de yanımıza geldi. Müştekinin elinde levye görünce evden tüfeğimi aldım. O.S. levyeyle üzerime doğru yürüyünce kendimi korumak adına hedef gözetmeksizin ateş ettim. Müştekiyi öldürme kastım yoktu, suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Müşteki O.S. ise sanığın olay yerinde yakın mesafeden hedef gözeterek ateş ettiğini ileri sürerek, "Beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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