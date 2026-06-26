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        Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 10 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 10 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı mevkisinde, 21 Nisan 2025'te Mehmet Ayaz'ın (24) bıçakla öldürülmesine ilişkin Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 23 Ocak'taki karar duruşmasında tutuklu sanık N.C'ye (18), "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçlarından verilen cezanın istinaf incelemesi tamamlandı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle hükmü uygun buldu.

        Dairenin kararında şu ifadeler kullanıldı:

        "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafinin sübuta, katılan müdafinin ise suçun niteliğine, sanığın üst hadden cezalandırılması, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar verilmiştir."

        İstinaf, ayrıca sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olay ve dava

        Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı mevkisinde, 21 Nisan 2025'te 2 kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ayaz yaşamını yitirmiş, kız arkadaşı N.C. ise tedavisinin ardından "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince, 23 Ocak'taki karar duruşmasında sanık N.C. "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçlarından 10 yıl 6 ay 3 gün hapse çarptırılmış, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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