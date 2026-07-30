Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da balık tutmak isterken düştüğü nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'da balık tutmak isterken düştüğü nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Adana'da balık tutmak isterken düştüğü nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Balık tutmak amacıyla 28 Temmuz'da gittiği Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Cumali Tosun'un (60) bulunması için Jandarma Arama Kurtarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.

        Nehir ve çevresinde inceleme yapan ekipler, Tosun'un cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık 15 kilometre uzağında buldu.

        Sudan çıkarılan cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Cumali Tosun, 28 Temmuz'da balık tutmak amacıyla arkadaşıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne gitmişti. Kıyıda dengesini kaybedip suya düşerek gözden kaybolan Tosun'un bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Adana'da cinayete tanık olduğu gerekçesiyle öldürülen gencin evinde yas hak...
        Adana'da cinayete tanık olduğu gerekçesiyle öldürülen gencin evinde yas hak...
        Balık avlarken nehre düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı
        Balık avlarken nehre düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı
        Adana'da kapya biber hasadı başladı: Verim ve fiyat çiftçiyi sevindiriyor
        Adana'da kapya biber hasadı başladı: Verim ve fiyat çiftçiyi sevindiriyor
        Husumetlisine tabancayla ateş açıp, kaldırımdaki yayayı öldüren şüpheli tut...
        Husumetlisine tabancayla ateş açıp, kaldırımdaki yayayı öldüren şüpheli tut...
        Adana'da bir kişiyi kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Adana'da bir kişiyi kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Yanlışlıkla başka...
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Yanlışlıkla başka...